Le nombre de décès liés au nouveau coronavirus dans le monde a dépassé les 6.000, après l'annonce par l'Espagne de 105 nouveaux morts en 24h, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche vers 13H30 GMT.Au total, 6.036 personnes sont décédées pour 159.844 cas de contamination recensés dans le monde. La Chine reste le pays avec le plus grand nombre de morts (3.199) mais c'est désormais en Europe que l'épidémie progresse rapidement, avec 1.907 décès dont 1.441 en Italie et 288 en Espagne, pays les plus touchés du continent.