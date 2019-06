Le monde comptait 70,8 millions de déplacés fin 2018 à cause des guerres ou persécutions, a annoncé le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) dans un rapport publié mercredi. L'année 2018 a été marquée, selon le rapport, par la forte progression des déplacements internes en Ethiopie, suite à des violences intercommunautaires, et par une hausse des demandes d'asile présentées par ceux qui fuient la grave crise politique et économique au Venezuela. Le conflit syrien a continué de produire un grand nombre de réfugiés et déplacés. Les violences au Nigeria ont également été une source importante de déplacements.