Plus de 7100 Syriens ont trouvé refuge en Irak depuis le 14 octobre, fuyant les hostilités dans le nord-est de leur pays, et "trois réfugiés sur quatre sont des femmes et des enfants", a déclaré le porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Andrej Mahecic, lors d'un point de presse, mardi, à Genève. La grande majorité des réfugiés - un peu moins de 7000 - sont hébergés dans un camp à Barda-rash, une ville irakienne située à environ 140 km à l'est de la frontière avec la Syrie. Dans ce camp, le HCR a installé un système d'approvisionnement en eau, un réseau électrique et un système d'égouts,selon la même source. "Des enfants non accompagnés font partie de ces réfugiés. Certains d'entre eux, en particulier les enfants, ont besoin de premiers soins et d'une prise en charge psychosociale, Nombre d'entre eux ont été témoins d'explosions et de bombardements alors qu'ils fuyaient les combats et vivent toujours dans la peur", précise ,en outre, le porte-parole du HCR. "Les réfugiés dont des parents vivent dans la région sont autorisés à quitter le camp et à rejoindre leur famille", a noté M. Mahecic. Avant cette dernière vague d'arrivées, près de 228 000 Syriens ont trouvé refuge en Irak, fuyant plus de huit années de crise en Syrie.