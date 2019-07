Plus de 800 autorisations de forage de puits ont été délivrés à travers les 29 communes de la wilaya d’Oum El-Bouaghi depuis le début de l'année 2017, a-t-on appris aujourd’hui auprès de la direction locale des ressources en eau. Dans ce contexte, le chef de service de la mobilisation des ressources en eau, Hocine Zaabab, a indiqué à l'APS que les autorisations accordées pour le forage de puits de profondeur situées entre 30 à 120 mètres et destinés à l'irrigation agricole représentent 90%, tandis que 10% sont destinés à des activités industrielles et de service, soulignant que cette direction a reçu 1500 demandes durant la même période.