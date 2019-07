Une importante quantité de kif traité s'élevant à plus de deux quintaux a été saisie, dimanche au large d'Oran, lors d'une opération menée par une unité des Garde-côtes, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, une unité des Garde-côtes relevant de la façade maritime Ouest, a saisi, aujourd'hui 21 juillet 2019, suite à une opération menée au large de la mer à Oran (2ème Région militaire), une grande quantité de kif traité s'élevant à deux (2) quintaux et 61,7 kilogrammes", précise le communiqué. "Ce résultat vient s'ajouter aux nombreuses opérations ayant permis de mettre en échec des tentatives d'introduction et de colportage de ces poisons dans notre pays et dénote de la permanente vigilance et l'entière disposition des forces de l'Armée nationale populaire pour faire face à toutes formes de criminalité organisée", souligne la même source.