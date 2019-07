Près de 60% de races de bétail locales en moyenne sont menacées d'extinction dans 70 pays à risque, faute de progrès pour conserver les ressources animales génétiques, a averti jeudi l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), dans un rapport publié sur son site web. A travers le monde, sur les 7.155 races de bétail locales (des races présentes dans un seul pays), 1.940 d'entre elles sont considérées comme étant menacées d'extinction, à l'image de la race bovine Fogera d'Ethiopie ou encore de la chèvre Gembrong de Bali, a prévenu le rapport. "Ce chiffre pourrait augmenter, ajoute la même source, car pour deux tiers des races de bétail locales, en particulier au Moyen-Orient, au Proche-Orient, en Afrique et en Asie, les informations sur les animaux à risque font défaut". Dans ce sens, la FAO a averti que très peu de progrès ont été accomplis afin de conserver les ressources animales génétiques et note que les efforts déployés actuellement dans cette optique semblent "inadéquat".