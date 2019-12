De hauts responsables de l'Etat et de l'Armée ont rendu mercredi au Palaisdu peuple (Alger) un dernier hommage au défunt général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, décédé lundi à l`âge de 79 ans, des suites d'une crise cardiaque. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune est arrivé tôt le matin pour rendre un dernier hommage au défunt et récité la Fatiha du Saint

Coran à sa mémoire.De hauts responsables militaires, à leur tête, le chef d'Etat major par intérim, le général-major Saïd Chagriha ont rendu un denier hommage au regretté Ahmed Gaïd Salah.Le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, le

président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, le Premier ministre par intérim, Sabri Boukadoum et l'ancien chef de l'Etat par intérim, Abdelkader Bensalah ont aussi rendu un dernier hommage au défunt.Des membres du gouvernement, des personnalités nationales et des représentants du corps diplomatique étaient également présents pour rendre

un ultime hommage au vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'état-major de l'ANP.La dépouille du général de Corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, drapée de l'emblème national et portée par des officiers de l'Armée nationale populaire, est arrivée tôt le matin au Palais du peuple pour qu'un dernier hommage lui soit rendu avant son inhumation, après la prière du Dohr au

carré des martyre du cimetière d'El Alia (Alger).