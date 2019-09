Les quantités de pluies prévues pour la période d'octobre à décembre seront de "normales à excédentaires" sur le littoral du Centre et de l'Est jusqu'aux Hauts plateaux, alors qu'elles seront "déficitaires à proches de leurs normales" sur le littoral Ouest jusqu'au

nord du Sahara, selon les prévisions saisonnières de l'Office national de la météorologie (ONM). Sur la période octobre-novembre-décembre, "les cumuls pluviométriques seront probablement à très probablement normales à excédentaires au littoral centre et plutôt excédentaires à l'Est depuis les régions du littoral jusqu'aux hauts plateaux", a indiqué à l'APS, M. Salah Sahabi-Abed, directeur du Centre climatologique national (CCN), qui relève de l'ONM. En revanche, les quantités de pluie au littoral ouest jusqu'au nord du

Sahara seront probablement déficitaires à proches de leurs normales mensuelles", a-t-il ajouté. Ainsi, pour le mois d'octobre, les cumuls pluviométriques devront "avoisiner leurs normales climatiques" au niveau des wilayas du littoral central comme Alger, Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bejaia, Bouira, alors qu'à l'Est et sur les régions côtières, les quantités seront "normales à excédentaires" notamment vers El-Tarf, Guelma, Annaba et Souk-Ahras. Les pluies seront également "normales" au Sud-Est et l'extrême Sud du pays. Le cumul pluviométrique prévu sera, par ailleurs, "très probablement proche de la normale à déficitaire sur la majeure partie des régions ouest du pays, et ce, depuis les régions côtières jusqu'au sud-ouest du Sahara vers Bechar et Tindouf", a précisé M. Sahabi-Abed. "La probabilité d'avoir des quantités de précipitations en-dessous de la normale climatologique habituellement observée dans ces régions avoisine les 60% de chance", a-t-il indiqué. Concernant le mois de novembre, les cumuls attendus "seront probablement excédentaires" vers les wilayas côtières du Centre et de l'Est, du littoral jusqu'aux Hauts plateaux, à l'instar des wilayas d'Alger, Tizi-Ouzou, Boumerdes, Khenchela, El-Tarf, Tébessa, Guelma, Oum El-Bouaghi, Skikda et Jijel, alors qu'ils "avoisineront plutôt leurs normales" sur le reste du pays.