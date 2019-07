Alors que l'Algérie a remporté vendredi soir la finale de la CAN face au Sénégal (1-0), les rappeurs de PNL ont sorti dans la foulée un morceau spécial pour célébrer les Fennecs, et leurs origines algériennes.Une double récompense pour les supporters des Fennecs. Non seulement les amoureux des Verts ont vu vendredi soir l'Algérie remporter la CAN face au Sénégal (1-0), décrochant son premier trophée depuis 1990, mais en plus, ces derniers ont eu droit dans la soirée à un morceau spécial de la part de PNL, l'un des groupes de rap les plus populaires du moment. Fils d'une mère d'origine algérienne, les deux frères Ademo et NOS avaient laissé présager d'une petite surprise dès le coup de sifflet final, avec un mystérieux tweet "A tout de suite". Sur les coups de 23h30, celle-ci est tombée en même temps que le titre "Tahia" - pour "Tahia Djazair", "Vive l'Algérie".Sur l'illustration du morceau, à la dominante verte comme le maillot de l'équipe nationale, on distingue facilement la Tour Eiffel à côté du Mémorial du Martyr d'Alger, symbole de la double culture des artistes des Tarterêts.