Le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, débutera la semaine prochaine une tournée en Afrique qui sera précédée par

une visite en Allemagne, a annoncé le département d'Etat.Sa prochaine tournée, de dix jours, le mènera d'abord le 14 février en

Allemagne, pour la conférence annuelle de Munich sur la sécurité, et se terminera par deux étapes au Moyen-Orient, a annoncé le département d'Etat américain dans un communiqué.Les 15 et 16 février, M. Pompéo sera à Dakar pour évoquer avec le

président sénégalais Macky Sall un renforcement des relations "déjà fortes" entre les deux pays en matière de sécurité et d'économie.Le 17 février, à Luanda, il rencontrera le président angolais Joao Lourenço pour "réaffirmer le soutien des Etats-Unis aux efforts de l'Angola contre la corruption et en faveur de la démocratisation", a dit la porte-parole de la diplomatie américaine Morgan Ortagus. Il s'entretiendra aussi avec les milieux d'affaires de ce pays pétrolier.Enfin, jusqu'au 19 février, le secrétaire d'Etat fera étape à Addis Abeba, pour rencontrer à la fois le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix pour son rapprochement avec l'Erythrée voisine, et Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine dont le siège est à Addis Abeban, a ajouté la même source.Rex Tillerson, prédécesseur de Mike Pompeo au département d'Etat, avait

fait un voyage en Afrique en février 2018. Mike Pompeo se rendra enfin à Ryadh du 19 au 21 février pour discuter avec les dirigeants saoudiens notamment de "la crise" avec l'Iran et du conflit au Yémen.Il passera, avant de regagner Washington, par le sultanat d'Oman, pour rencontrer le nouveau sultan Haitham ben Tarek après le décès du sultan Qabous, a conclu le communiqué.