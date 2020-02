Deux cargaisons totalisant 4,8 tonnes d’équipements domestiques en provenance de Chine ont été refoulées récemment par les services de contrôle aux frontières du port d’Oran, a-t-on appris mercredi du directeur régional du commerce Fayçal Ettayeb.Une première cargaison de 3,5 tonnes d’équipements domestiques d’une valeur de 7,1 millions DA a été refoulée pour "non conformité de l’étiquetage" et la seconde cargaison, de même nature et d'une charge de 1, 36 tonne pour une valeur de 6,4 millions DA, également importée de Chine, a été également refoulée pour la même infraction, a indiqué à l’APS M. Ettayeb, rappelant qu’une cargaison de 11 tonnes de produits électroménagers en provenance du même pays a été refusée d'admission, durant le même mois, au port d’Oran pour, également, "non conformité de l'étiquetage".Selon la même source, 2,3 tonnes de raisin en provenance d’Italie ont été refusées d’admission par les services de contrôle aux frontières du port de Ghazaouet durant le mois en cours. La marchandise, d’une valeur de 211.000 DA, a été refoulée par les services de contrôle aux frontières en raison du "taux de moisissure élevé".Les services de contrôle aux frontières ont refusé d’admission au port d’Oran, une cargaison de 46 tonnes d’aromes alimentaires importés de Suisse, d’une valeur de 13 millions DA, pour une infraction liée au double étiquetage de documents commerciaux, a ajouté le même responsable.La Direction régionale du commerce d’Oran regroupe les wilayas d’Oran, de Mostaganem, de Sidi Bel-Abbes, d’Aïn Témouchent et de Tlemcen.