M. Djerad a suivi sur place un exposé, présenté par le directeur général de l'Agence nationale du développement et de l'amélioration du logement (AADL), Mohamed Tarek Laribi, sur cet important projet immobilier.

Ce projet de 1.267 logements AADL s’étend sur une superficie de 25 hectares et sera doté de toutes les commodités nécessaires, devant permettre d’accueillir les futurs résidents dans de bonnes conditions, précise-t-on dans l'exposé.

Le site sera accessible, au nord, par l’autoroute Chiffa-Médéa et, du coté ouest, via le contournement nord de la ville de Médéa, en cours de réalisation, ajoute-t-on.L'assiette foncière mobilisée pour ce projet, située à l'entrée nord de la ville de Médéa, avait été intégrée dans le portefeuille foncier à urbaniser de la commune de Médéa suite à la décision de déclassement approuvée par le Gouvernement et destinée à l’implantation de projets AADL et d’équipements publics, selon une annonce des services de la wilaya en mai dernier.

L'approbation de l’extraction de cette parcelle de terres agricoles au profit du secteur de l’habitat a pour objectif de résorber le déficit en foncier urbanisable auquel est confrontée la commune de Médéa, avaient relevé les mêmes services.

Lors de ce déplacement à Beni-Atteli, un état des lieu du secteur de l'Habitat dans la wilaya de Médéa a, également été, présenté au Premier ministre par la directrice locale du Logement.