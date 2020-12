La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et de dépistage de la Covid-19 initiée par les services de la santé militaire relevant de la 4e région militaire s’est poursuivie jeudi par le lancement d’une caravane médicale au profit des habitants des régions reculées et des nomades dans le village frontalier de Timeroualine (Ilizi), a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Poursuivant la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et de dépistage du Coronavirus (Covid-19) et en consolidation du lien Armée-Peuple, les staffs médicaux relevant des services de santé militaire de la 4e Région militaire ont consacré le 17 décembre une caravane médicale au profit des habitants et citoyens des zones enclavées frontalières au niveau du village Timeroualine relevant de la circonscription de Debdeb de la wilaya d’Ilizi", lit-on dans le communiqué.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par le Haut commandement de l’Armée nationale populaire (ANP) en termes d’assistance médicale au profit des habitants des régions enclavées en vue de fournir des différents services médicaux, outre la sensibilisation des citoyens à la prévention des maladies contagieuses notamment la Covid-19, a précisé le communiqué.

Les citoyens ont exprimé leur satisfaction face à de telles initiatives émanant de l'ANP, a conclu la même source.