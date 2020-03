Les services du commerce ont établi début mars en cours des procès verbaux de poursuites judiciaires contre quatre laiteries de production de lait pasteurisé basées dans des wilayas de l'ouest du pays, a-t-on appris lundi du directeur régional du Commerce de Saïda, Helaili Omar.Ces mesures concernent quatre unités de production du lait pasteurisé conditionné en sachets opérant dans les wilayas de Saida, Mascara, Relizane et Chlef. Elles ont été prises en raison d'infractions liées aux "pratiques illégales des prix", "défaut de facturation", "manque d'hygiène" et "exercice d'activités sans agrément sanitaire".Des enquêtes ont été menées dernièrement par des équipes de contrôle du commerce et de la répression des fraudes au niveau de 11 laiteries de production de lait pasteurisé des secteurs public et privé, implantées dans les wilayas de Tiaret et Tissemsilt ainsi que dans les wilayas précitées,

couvertes par la direction régionale, selon la même source.En vertu de ces enquêtes commerciales, il a été décidé la fermeture d'une

laiterie dans la wilaya de Relizane, poursuivie en justice pour avoir exercé ses activités de manière illégale et sans agrément sanitaire, ainsi que pour manque de règles d'hygiène les plus élémentaires, a ajouté le responsable.Les équipes de contrôle ont procédé à la saisie, au niveau de cette laiterie privée, un quintal de lait en poudre et 150 litres de lait pasteurisé, en plus de grandes quantités de sachets de lait vides.Les analyses des échantillons de lait prélevés de cette laiterie ont montré que le produit proposé à la vente ne correspondait pas aux normes de sa fabrication.D'autre part, le responsable a fait état de "stabilité" dans la

disponibilité du lait soutenu par l'Etat à travers les six wilayas, couvertes par la direction régionale du commerce de Saïda. Toutefois, il a noté une légère perturbation au niveau de certaines communes de la wilaya, qui sera réglée dans les prochains jours.