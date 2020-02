Un vol de British Airways a traversé l’Atlantique à une vitesse record, jamais atteinte depuis l’arrêt des vols du Concorde. Les passagers du vol BA112 entre New York et Londres ne s’en sont peut-être pas rendu compte, mais ils ont participé à un nouveau record. Leur Boeing 747-400 aux couleurs de British Airways n’a mis que 4h56 pour traverser l’Atlantique samedi 8 février, d’après le site de suivi des vols Flightradar24, au lieu d’un temps habituel de 6h15, soit presque une heure et 20 minutes de vol de gagnée. Une traversée expresse rendue possible par de très forts courants jets, les célèbres jet-streams, provoqués par la tempête Ciara et qui ont poussé l’avion sur tout son trajet à haute altitude entre l’Amérique et la Grande-Bretagne. Peu de temps après avoir laissé l’île de Terre-Neuve, l’avion a même atteint une pointe de 1328 km/h, une vitesse qui dépasse Mach 1, le mur du son! Comment une telle vitesse supersonique est-elle possible avec un avion subsonique, dont la vitesse de pointe est inférieure à 1000 km/h? La vitesse maximale de l’avion est en fait calculée par rapport au sol, comme celle donnée par un GPS. Mais par rapport à son environnement à 35.000 pieds, 10.700m d’altitude, dans un flux d’air de plus de 400 km/h, l’avion devait tout de même voler à une vitesse subsonique, de moins de 1000 km/h. La vitesse indiquée sur les écrans du pilote du 747, vitesse IAS (Indicated Air Speed), a dû rester bien en deça de Mach 0,85, la vitesse de croisière maximale d’un Boeing 747-400.