L’Organisation nationale des personnes aveugles envisage d’organiser un premier championnat national de calcul mental "Soroban" pour les non voyants, a-t-on appris dimanche de son président. Ce concours tenu sous le slogan "Energie et non pas handicap, mes doigts source de mon inspiration" mettra en lice des écoles des enfants déficients visuels, soit 24 écoles à travers le pays, a indiqué Mohamed Lahouali en marge du championnat local de calcul mental, qui a rassemblé les personnes aveugles avec les valides. Ce championnat de calcul mental, qui s’est déroulé au centre culturel d’Es Sénia a réuni dix enfants âgés entre 6 et 13 ans de l’école des non voyants d’Oran et 35 autres du centre des enfants prodiges de la même wilaya. Ce concours, initié par l’Organisation nationale des personnes non voyantes et le centre précité, a été marquée par une ambiance de concurrence entre personnes aveugles et personnes valides contribuant à briser une "barrière psychologique" et permettant à l’enfant voyant de bien s'occuper de son frère aveugle et par conséquent tisser entre eux des liens de solidarité sociale, a souligné M. Lahouali. Cette initiative instructive, première du genre qui regroupe des enfants aveugles et des voyants vise à développer les performances intellectuelles des non voyants, assurer un parcours scolaire d’excellence et contribuer à construire un système éducatif sain . Cette expérience est "un pas" pour intégrer des enfants aveugles avec leurs pairs voyants et leur apprendre la technique de Soroban qui a donné des résultats excellents avec des enfants voyants, a déclaré la directrice du centre des enfants prodiges d’Oran, qui dirige plus de 200 âgés entre 5 ans et demi et 16 ans . Ce championnat local de calcul mental permettra de connaitre le meilleur et le plus rapide concurrent qui remportera le trophée, a fait savoir Zineb Moussafir, psychologue.