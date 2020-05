Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, a affirmé, jeudi à partir de Blida, que l'Office national des aliments du bétail (ONAB) a entamé l’injection progressive d’un important volume de viandes blanches, estimé à 60.000 qx, sur les marchés pour baisser les prix qui ont enregistré une hausse ces derniers temps.

"L'ONAB a entamé le déstockage de 60.000 qx de viandes blanches, au titre des mesures entreprises, par l’Etat, pour réguler cette filière agricole et mettre un terme à la spéculation", a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse, en marge du coup d’envoi d’une caravane de solidarité au profit de familles nécessiteuses impactées par le confinement sanitaire dans la wilaya.

Assurant, en outre, la "disponibilité permanente de l’Etat, grâce a son stock et ses interventions, pour mettre en échec", a-t-il dit, "toute tentative de spéculation, et baisser les prix de façon à les mettre à la portée des citoyens", tout en soulignant la "disponibilité de viandes blanches en quantités suffisantes".

"Outre la garantie des produits alimentaires et agricoles dont le citoyen a besoin, à des prix abordables, l’Etat algérien a, également, œuvré, précédemment durant la période marquée par une baisse des prix des viandes blanches, en vue de la préservation des revenus des agriculteurs, qui bénéficieront d’un accompagnement, concernant notamment les aliments et la protection vétérinaire", a, encore, fait savoir Cherif Omari.

En procédant au coup d’envoi de cette caravane de solidarité, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a affirmé son inscription au titre des "efforts de solidarité avec la population de Blida, mais, également, de soutien et d’encouragement aux autorités de la wilaya, qui ont consentis et consentent toujours des efforts colossaux pour sortir de cette crise, en compagnie des acteurs de la société civile", qu’il a salué pour "leur rôle actif dans l’encadrement de différentes opérations de solidarité", a-t-il indiqué.

Selon le ministre, cette caravane de solidarité ciblant 6000 familles,"sera suivie, à l’avenir, par d’autres opérations similaires, qui s’ajouteront à la série d’initiatives de solidarité, dont a bénéficié la wilaya, depuis la déclaration de cette crise sanitaire", assurant, en outre, que l’Etat a "mobilisé tout ses dépôts de céréales, de poudre de lait et de produits agricoles, pour l’approvisionnement des citoyens de Blida, depuis le début de propagation de la pandémie du Covid-19", a-t-il affirmé.