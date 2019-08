La ministre de la Culture, Meriem Merdaci et l'Assistante du Secrétaire d'Etat américain, chargée de l'éducation et de la culture, Marie Royce ont signé jeudi un mémorandum d'entente entre l'Algérie et les Etats Unis, visant à "restreindre l'importation de biens culturels algériens", indique un communiqué du ministère de la Culture. Le mémorandum a pour objectif de "restreindre l'importation des biens culturels de l'Algérie vers les Etats Unis (...) et mettre fin au pillage et au trafic illicite des biens culturels qui représentent le patrimoine culturel algérien", précise le communiqué. Ce document ouvrira "de nouveaux horizons pour la coopération dans le domaine de la lutte contre le vol et le trafic illicite des objets culturels ...". Il intervient conformément à la convention de l'UNESCO signée en 1970, relative aux mesures à prendre pour interdire et empêcher l`importation et le transfert illicites des biens culturels, ajoute la même source. Etaient présents à la cérémonie de signature, la vice-secrétaire d'Etat adjointe chargée de l'éducation et de la culture, Aleisha Woodward, l'ambassadeur d'Algérie à Washington Madjid Bouguerra et d'autres responsables algériens et américains. La ministre a estimé que la signature de ce mémorandum se veut "un couronnement à un long et riche parcours de la coopération bilatérale dans le domaine de la protection et la préservation du patrimoine". Mme Merdaci s'est félicitée de la coopération liant les deux pays dans ce domaine et du niveau d'échange culturel entre eux qui, a-t-elle dit" n'a de cesse de se renforcer et d'élargir durant les dernières années ...". Avant la cérémonie de signature, la ministre de la Culture s'est entretenue avec Mme Royce sur la coopération et l'échange culturels entre les deux pays ainsi que les voies et moyens de les renforcer. Mme Merdaci effectuait depuis mercredi une visite de deux jours aux Etats-Unis.