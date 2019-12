Les Etats-Unis ont félicité l'Algérie pour la tenue de l'élection présidentielle du 12 décembre 2019 et exprimé leur souhait de travailler avec le président élu, Abdelmadjid Tebboune, pour "promouvoir la sécurité régionale et la prospérité"."Les Etats-Unis félicitent l'Algérie pour la récente tenue de l'élection présidentielle. Les Etats-Unis et l'Algérie jouissent d'un partenariat mutuellement respectueux et bénéfique", indique le Département d'Etat américain dans un communiqué, exprimant le souhait de "travailler" avec le

président élu, Abdelmadjid Tebboune, pour "promouvoir la sécurité régionale et la prospérité". "Au cours de l'année écoulée, le peuple algérien a exprimé ses aspirations non seulement dans les urnes, mais aussi dans les rues. Les Etats-Unis soutiennent le droit des Algériens à exprimer pacifiquement leurs opinions", ajoute la même source.