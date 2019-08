Huit candidats à l'élection présidentielle anticipée en Tunisie, ont déposé, jusqu'à vendredi dans la soirée, leurs dossiers de candidature à l'Instance électorale, rapportent samedi des médias locaux. Il s'agit de Mongi Rahoui, Dirigeant au parti des patriotes démocrates unifié "Al Watad", Mohamed Abbou, Secrétaire général du Courant démocrate, Lotfi Mraihi, secrétaire général de lÆUnion populaire républicaine, Abir Moussi, présidente du Parti destourien libre, Nabil Karoui, président du parti Cœur de la Tunisie, Mounir Jemii, activiste de la société civile, la juriste Nidhal Kraiem, et Hamdi Alaia (indépendant). Le dépôt des candidatures se poursuit jusqu'au 9 août 2019. L'élection présidentielle anticipée aura lieu le 15 septembre en Tunisie et les 13, 14 et 15 septembre à l'étranger. L'élection en question a été prévue initialement le 15 November. Le décès du président, Béji Caid Essebsi, a contraint les autorités à avancer le rendez-vous électoral, et ce, conformément à la Constitution et aux lois en vigueur.