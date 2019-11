Sur 22 candidatures officiellement déposées, l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) n’en a retenu que cinq, dont celles de l’ancien chef du gouvernement Abdelmadjid Tebboune et d’Ali Benflis, présenté comme son principal rival. Les noms des cinq finalistes retenus par l’ANIE pour la présidentielle prévue le 12 décembre ont été dévoilés, par Mohamed charfi, cette après midi lors d’une conférence de presse. Ainsi, en plus de Ali Benflis et Abdelamdjid Tebboune, Abdelaziz Bela£ïd, Azzedine Mihoubi et Abdelkader Bengrina ont été également qualifiés.