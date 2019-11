Voici le programme des candidats au troisième jour de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 12 décembre 2019:



- Abdelaziz Belaid anime un meeting à Relizane (15h00).

- Azzedine Mihoubi anime un meeting à Médéa, (14h00 à Beni Slimane).

- Abdelmadjid Tebboune anime deux meetings populaires à Bechar la matinée et à Naâma dans l'après-midi.

- Ali Benflis anime deux meetings populaires, le premier dans la wilaya d'El-Oued (10h00) et le second à Blida (14h00).

- Abdelkader Bengrina anime un meeting dans la wilaya de Boumerdes (14h00 à la Maison de Jeunes Fenani-Said).