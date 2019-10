L'équipe de campagne de Nabil Karoui, candidat du parti Qalb Tounes (Au coeur de la Tunisie) au deuxième tour de la présidentielle, a démenti des informations selon lesquelles leur candidat allait se retirer de la course à la présidentielle tunisienne, rapportent des médias locaux. "Toutes ces rumeurs sont infondées. Nabil Karoui est déterminé à poursuivre la course au Palais de Carthage par respect pour la volonté du peuple et envers son électorat", selon la même source. L'équipe de campagne rappelle que Nabil Karoui, placé en détention depuis fin août, refuse d'accorder des interviews ou des déclarations tant qu'il est en prison. Il s'est, dans ce sens, dit "désolé" de ne pas pouvoir répondre aux sollicitations des journalistes. Ce refus intervient en protestation contre la détention "à connotation politique" du candidat, d'après l'équipe de campagne, et pour "dénoncer le non-respect de l'égalité des chances" entre Nabil Karoui et le deuxième candidat à la présidentielle, Kais Saied, qui bénéficie de "tous ses droits constitutionnels et électoraux". Kais Saied (18,4 pc) et Nabil Karoui (15,58 pc) sont arrivés premier et deuxième de la course à la présidentielle. Ils disputeront dimanche 13 octobre le deuxième tour.