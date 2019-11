Les cinq candidats engagés dans la course électorale, pour le compte de la présidentielle du 12 décembre prochain, promettent à leurs potentiels électeurs "un accès à la santé pour tous", préconisant une "refonte" du système national de santé à travers une batterie d'actions allant notamment dans le sens de la modernisation et de l'efficience de celui-ci. Dans cet ordre d'idées, le candidat Abdelkader Bengrina, qui a inclus le secteur de la santé parmi les "priorités" de son programme électoral, propose une série de mesures pour redresser le système sanitaire, à commencer par "un dialogue national" impliquant l'ensemble des acteurs concernés et devant aboutir à "une vision stratégique" de la santé publique. Il suggère, en outre, la révision des dispositions réglementaires régissant le secteur, y compris la nouvelle loi sanitaire péchant, à ses yeux, par "un manque de débat académique et professionnel", tout en préconisant également "la complémentarité" entre les secteurs public et privé ainsi que le renforcement des capacités d'accueil des établissements hospitaliers. L'utilisation des nouvelles technologies, la mise en place d'un système de veille sanitaire, la promotion de la production nationale médicamenteuse, le renforcement du rôle du médecin de famille, l'amélioration de la vie sociale des personnels de la santé ainsi que la formation des ressources humaines, sont autant d'autres axes du programme électoral de M. Bengrina dans son chapitre consacré à la santé. Le candidat Ali Benflis promet, quant à lui, de faire de ce secteur "une priorité nationale", en considérant "urgent" de le réformer par la mise en place d'un système de santé "performant, moderne et de qualité pour tous". Il s'est également engagé à "bâtir un système de santé et de sécurité sociale performant et de qualité pour tous".