Les candidats à la présidentielle du 12 décembre ont focalisé, vendredi, leur discours pour le compte du 6ème jour de la campagne électorale, sur l'économie, promettant son ouverture tout en s'engageant à relancer le développement dans le Sud et à gagner la bataille de la sécurité alimentaire. Depuis El-Bayadh où il a tenu un meeting, M. Bengrina a relevé l'importance de "gagner la bataille de la sécurité alimentaire pour préserver la souveraineté et la stabilité de l'Algérie", qui n'est pas en mesure, selon lui, de "subvenir à tous les besoins alimentaires du peuple en cas de crise". Il a estimé qu'il était "quasiment impossible" de maintenir le cap plus de 3 mois d'où l'impératif d'assurer, a-t-il dit, les besoins alimentaires du pays. Le candidat à la présidentielle a, à ce propos, rappelé que la wilaya d'El-Bayadh dispose d'atouts considérables pour assurer la sécurité alimentaire du pays. Le président du mouvement El Bina a soutenu, s'adressant à des citoyens non enclins à la tenue de l'élection présidentielle, que le refus de cette consultation populaire serait synonyme d'une "période de transition". Abondant dans le même sens, le candidat du Front Al-Moustakbal a réaffirmé son engagement à libérer l'économie et les initiatives, appelant les citoyens à ne pas prêter oreille aux discours d'intimidation. Pour lui, l'Algérie "ne traverse pas une crise financière, elle dispose de tous les moyens pour réaliser la prospérité à son peuple". Le candidat à la magistrature suprême n'a pas manqué de souligner, toutefois, l'importance de choisir un dirigeant de la génération post-indépendance parmi ceux qui ont "les mains propres et la compétence nécessaire" pour mener le pays à bon port, promettant d'ouvrir de grands chantiers de réformes pour asseoir un Etat où le peuple constituerait la seule source du pouvoir. Selon M. Belaïd, cette génération est appelée à démontrer qu'elle est en mesure de porter et de rester fidèle au serment de l'Algérie, s'engageant à l'occasion, pour l'ouverture, en cas de victoire, "de grands chantiers de réformes avec la participation de tous en vue d'asseoir un Etat où le peuple constituerait la seule source du pouvoir". Mettant à profit sa présence dans la wilaya d'Illizi où il a organisé un meeting, le candidat du parti du Rassemblement national démocratique (RND), Azzedine Mihoubi a axé son discours électoral sur son projet "rêve du Sahara" qui vise à relancer le développement dans la Région. Il a estimé que le Sud constitue l'alternative réelle de l'Algérien pour les décennies à venir, relevant les potentialités dont dispose la Région, notamment dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme et de l'énergie solaire. Le candidat à la présidentielle a fait savoir, à ce propos, que son projet prévoit la création d'une agence nationale de l'investissement des régions du Sud, qui consiste à étudier les différents projets d'investissement. M.Mihoubi n'a pas manqué, cependant, d'insister sur l'importance de la tenue de l'élection présidentielle, précisant que l'Algérie se dirige vers une élection décisive. "Polémiquer quant à sa tenue est une question dépassée", a-t-il dit.Le postulant à la magistrature suprême a souligné, à ce propos, qu'il est impossible d'ignorer les doléances du peuple consistant à aller vers des réformes politiques et économiques.