33,06% de taux national de participation aux élections à 17h00, , a annoncé le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi. Il a estimé que ces taux de participation à travers l'ensemble des régions du pays "reflètent réellement la volonté et la détermination du peuple algérien à s'impliquer dans le processus électoral et élire un président de la République démocratiquement et en toute transparence.