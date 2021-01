La demande du Gouvernement de Madagascar aux autorités sud-africaines d’extrader les suspects et de rapatrier 73,5 kg de lingots d’or interceptés récemment en Afrique du Sud est actuellement en cours d’examen par les autorités judiciaires sud-africaines, a indiqué vendredi le ministère malgache des Affaires étrangères."L’Etat malgache, à travers le ministère des Affaires étrangères, suit de près l’évolution de cette affaire et reste en contact permanent avec les autorités sud-africaines", souligne le ministère dans un communiqué.Et de préciser que le ministre des Affaires étrangères a remis, le 10 janvier, en mains propres au Chargé d’Affaires de l’ambassade d’Afrique du Sud à Antananarivo le dossier de demande de rapatriement des lingots d’or saisis et d’extradition des trois personnes impliquées dans cette affaire. "Ladite demande a été ensuite transmise par l’ambassade au Département des

Relations internationales et de la Coopération, ainsi qu’aux autorités judiciaires compétentes", ajoute la même source.

Lors de la première audience publique dans cette affaire, le12 janvier dernier au tribunal de Kempton Park, la demande de libertésous caution présentée par les avocats des trois prévenus a été rejetée. Le procès a par la suite été ajourné au 1er février 2021.Les prévenus sont poursuivis en Afrique du Sud pour transport illicite de métaux précieux et violation de la loi douanière.De son côté, le Pôle Anti-corruption de Madagascar a indiqué que deux autres suspects ont été placés en détention préventive à Antanimora ces derniers jours. Ceci porte à 10 le nombre des personnes placées sous mandat de dépôt dans cette affaire dont 7 envoyées à la maison d’arrêt de Tsiafahy.