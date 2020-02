Les Caucus du Nevada se tiennent ce samedi soir. Il s’agit d’un État peu peuplé, mais c’est une étape importante dans la course à la Maison Blanche où la population est plus diverse que dans l’Iowa et le New Hampshire. Joe Biden, favori des sondages, a été relégué en 4ème et en 5ème position.Malgré ses déboires lors des précédents caucus, les supporters de Joe Biden veulent toujours y croire. « Nous sommes toujours dans la course », nous expliquait vendredi un supporter afro-américain au micro de RFI.