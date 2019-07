Le premier s’était tenu à Miami en Floride, les 26 et 27 juin dernier. Ce soir, le deuxième débat pour la primaire démocrate dans le cadre de l’élection présidentielle de 2020 aura lieu à Détroit, dans le Massachusetts, un fief démocrate. Présentation de ce deuxième round des débats démocrates. Comme lors du premier débat, ce débat a été divisé en deux : 10 candidats ce soir, 10 autres dans la nuit de mercredi 31 juillet à jeudi 1er août. Il est l’occasion pour certains barons du parti de tenter de se racheter après un premier exercice raté. C’est le cas notamment du favori des sondages Joe Biden. L’ancien vice-président de Barack Obama, conserve une bonne avance sur ces deux rivaux : Bernie Sanders, Elizabeth Warren et Kamala Harris, mais cette avance ne cesse de s’effriter depuis la tenue du premier débat.Sera-t-il capable de surmonter un premier échec ? C’est la question que se posent les Américains avant ce nouveau débat démocrate. Joe Biden, malgré un premier débat raté, se veut confiant. « Je serai plus agressif », assure-t-il. Et de l’agressivité, il faudra en faire preuve si d’aventure il est élu pour défier Donald Trump en 2020. C’est ce que ne cessent de lui répéter ses potentiels donateurs. Car si Joe Biden est en tête des sondages, avec près de 30% des intentions de vote, il peine à convaincre les riches donateurs qui doutent encore de sa capacité à battre l’actuel président.