La ville d’Annaba a reçu dimanche à Alger le Prix de la Ville verte, récompensant les villes ayant consacré le plus d’aménagement d’espaces verts au profit des citoyens devançant respectivement les villes de Oum El Bouaghi et El Bayadh. Lors d’une cérémonie organisée à l’occasion de la Journée nationale de l’arbre et à la veille de la célébration de la journée internationale des villes, et en présence de plusieurs ministres et nombre de responsables, de représentants diplomatiques et associatifs, la wilaya de Naama a obtenu le Prix du jury. Pour sa part, la ville de Chlef a obtenu le Prix de la citoyenneté grâce à l’association de protection de l’environnement "Dounia" activant dans la collecte et au recyclage des déchets et la ville de Bouira a reçu un Prix de soutien. Le jury, présidé par Chenouf Nadia, est composé de 15 membres issus de 9 ministères et des acteurs de la société civile. Aussi, des chercheurs et des associations activant dans le domaine de l’environnement, la protection de la nature, le développement durable et les changements climatiques ont été honorés à cette occasion. A souligner que le jury de ce concours a examiné 42 dossiers (communes) pour 25 wilayas participantes. Lors de cette cérémonie, la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelable, Fatima-Zohra Zerouati, a souligné dans son allocution que les villes vertes constituent l’une des bases du plan national d’urbanisation dans le respect du principe de développement durable. "L’objectif avec ce concours est de parvenir à un avenir plus propre et plus sain à travers l’amélioration des compétences et des investissements dans les technologies modernes", a-t-elle fait savoir.