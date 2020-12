Lors d'une conférence de presse qu’il a animée à l’issue de sa visite à Aïn Temouchent, Si El Hachemi Assad a souligné que le concours du prix du Président de la République de littérature et de langue amazighes représente l’évènement particulier du HCA cette année, précisant que jusqu’au 26 décembre en cours, fin du délais de réception des travaux participants, 220 formulaires ont été enregistrés au niveau de la plateforme numérique, dont 106 travaux remplissant les conditions du règlement intérieur du concours ont été acceptés.

Le même responsable a indiqué que le prix du Président de la République de littérature et de langue amazighes est "un grand acquis dans le domaine de la promotion de la langue et de la culture amazighes, partant de la grande valeur de ce prix pour encourager la créativité dans la langue amazighe".

Evalué par un jury composé de compétences dans toutes les variations linguistiques de la langue amazighe utilisée au niveau national et présidé par le professeur Youcef Nessib, le concours a retenu 61 contributions littéraires exprimées ou traduites en tamazight, 24 autres de linguistique, 14 travaux de recherche dans le patrimoine culturel amazigh immatériel et sept (7) travaux de recherche scientifique, technologique et numériques, a détaillé le même responsable.