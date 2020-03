Des mesures conjointes avec les départements du Commerce et de l'Intérieur ont été prises à l'effet d'assurer l'approvisionnement des marchés en différents produits pendant le Ramadhan prochain, a fait savoir dimanche le directeur de la régulation et du développement des productions agricoles au ministère de l'Agriculture et du développement rural, Mohamed Kherroubi. Initiées par le ministère de l'Agriculture dans les cadre des préparatifs pour le mois sacré du Ramadhan, ces mesures, prises en concertation avec les ministères concernés (Commerce et Intérieur), ont pour objectif de couvrir tous les besoins des citoyens en produits agricoles à des prix raisonnables, a indiqué M. Kherroubi dans une déclaration à l'APS. Outre la mise en place d'un programme d'approvisionnement du marché en lait, le même responsable a assuré de la disponibilité de tous les produits dont a besoin le citoyen durant le mois sacré à l'instar des fruits et légumes, légumineuse, viandes rouges et blanches. Evoquant le lait, M. Kherroubi a rappelé que cette matière, fortement demandée durant le mois de Ramadhan, est soumise actuellement à contrôle intensifié sur le terrain, mené par les services des départements du Commerce et de l'Agriculture. Dans ce cadre, le même responsable a fait état de l'ouverture de points de vente dans plusieurs régions du pays pour la commercialisation de différents produits, citant à ce titre une initiative du Groupe public "Giplait" pour assurer la distribution du lait, une autre du Groupe de valorisation des produits agricoles (GVAPRO) pour la vente des dattes, des huiles de table et de l'huile d'olive, en sus de la mobilisation de l'Office national des aliments du bétail (ONAB) pour la commercialisation des viandes congelées et fraîches. A ce titre, une quantité de 59.000 tonnes de viandes blanches sera mise sur le marché, et ce en plus d'un stock de 6.000 tonnes conservé dans les chambres froides de l'ONAB.