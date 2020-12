"Le directeur général de l’Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement, Tarek Belaribi, veille à suivre personnellement l’avancement des travaux des différents projets dans toutes les wilayas du pays pour inspecter leur qualité et s'assurer du respect des délais contractuels par les maître d’œuvre, en effectuant des visites inopinées sur le terrain", a précisé un communiqué de l’AADL publié sur sa page Facebook.

Dans ce cadre, M. Belaribi a inspecté, mercredi, des projets du programme de location-vente dans la wilaya de Tébessa.Il a d’abord inspecté les travaux d’aménagement extérieur du projet de 3.000 logements à Boulhaf Dir où il a enjoint au maître d’œuvre d’accélérer la cadence en recourant à la sous-traitance, selon la même source.

Le premier responsable de l’AADL a, à cette occasion, appelé à intensifier les travaux et à pourvoir les chantiers de davantage de ressources matérielles et humaines.

Dans ce contexte, M. Belaribi a exigé de l’entreprise de réalisation davantage de rigueur dans le travail pour l’achèvement du projet dans les délais contractuels et la livraison des logements à leurs bénéficiaires dans les plus brefs délais.

Le DG de l'AADL a appelé à poursuivre la coordination entre le directeur des projets et les chefs des projets d’une part et les représentants des entreprises de réalisation d’autre part pour accélérer la cadence des travaux des projets programmés dans cette wilaya et contrôler leur qualité, précisant qu’il effectuera une autre visite sur le terrain pour s’assurer de la mise en application des instructions.

M.Belaribi s’était rendu mardi dans la wilaya de Annaba où il a rencontré les représentants des souscripteurs AADL qui ont soulevé certaines préoccupations concernant l’avancement des travaux des logements .Il a également effectué une tournée sur le terrain des projets de type location-vente dans la wilaya d’El Tarf où il a inspecté l’avancement des travaux d’aménagement extérieur des projets de 1.000 logements dans la commune d’El Tarf et 400 unités dans la commune de Besbes.

Lors de l’inspection des travaux, le responsable a donné des instructions fermes aux entreprises de réalisation de ces deux projets pour accélérer la cadence des travaux de réalisation, respecter les normes de qualité et coordonner avec les autorités locales pour pallier les obstacles qui entravent leur achèvement dans les délais fixés».

Il a donné le coup d’envoi des travaux du projet de 1.026 logements, exigeant du maître d'oeuvre de respecter les délais contractuels.

Dans la localité de Draa Errich, le responsable a contrôlé un projet de 2000 logements et supervisé le lancement des travaux d’aménagement extérieur, à l’issue de l’ouverture, le lundi 7 décembre 2020, des plis pour le choix de l’entreprise de réalisation.

M.Belaribi s’est également enquis des préparatifs pour le lancement de deux projets de 1380 logements à Draa Errich et 724 autres à El Guentra, donnant des instructions pour accélérer les études relatives à l'assiette et à l’étude géotechnique effectuée par un bureau d’études public. Toujours à El Guentra, le DG de l’AADL a inspecté l’état d’avancement des travaux de deux sites de 2000 et 1077 logements, où il a enjoint les maîtres d'oeuvre d’accélérer la cadence de raccordement aux voiries et réseaux divers (VRD).

Les directeurs des projets AADL programmés dans la capitale et à Boumerdes ont effectué des visites à travers certaines cités pour écouter les préoccupations des citoyens et trouver des solutions aux problèmes soulevés à propos de l’aménagement des logements.