Le porte-parole du 15e Congrès du Front Polisario Oubi Bouchraya Bachir a annoncé, lundi soir, le prolongement de quarante-huit (48) heures des travaux du Congrès. Le responsable sahraoui a fait savoir dans une déclaration à la presse que la présidence du Congrès a décidé au terme des délais légaux de prolonger de 48 heures les travaux afin de garantir la transparence et la crédibilité de l'opération de vote. Les résultats de l'élection du SG du Front et du premier tour pour l'élection des membres du Secrétariat national devront être connus ce soir. L'opération de vote des membres du Secrétariat national a été entamée lundi soir. Pour rappel, la commission des élections avait fait état de 187 candidats ayant postulé pour siéger au Secrétariat du Front, précisant que 23 bureaux de vote ont été dédiés à cette opération. Le secrétariat national est composé de 50 membres à savoir, le secrétaire général du Front Polisario, 16 membres des territoires occupés, 04 membres des organisations de masse et 29 membres élus par les congressistes.Organisé sous le slogan "Combat, résistance et sacrifice pour parachever la souveraineté de l'Etat sahraoui", Le 15e Congrès du Front Polisario "Chahid El-Boukhari Ahmed" a débuté jeudi dernier à Tifariti en présence de plus de 2.000 délégués.