Le 2ème jour du Colloque national sur la modernisation des services de prévention du secteur de la Protection civile

s’est déroulé jeudi au siège de la direction de Bouira avec la participation de 24 wilayas du sud et de l’ouest du pays, selon le chargé de la communication de la direction locale, le sous-lieutenant Abdat Youcef.La rencontre a débuté dans la matinée au niveau de la salle des conférences de la direction de la protection civile de la ville de Bouira. Au cours de cette rencontre, le directeur de la prévention à la direction générale de la Protection civile (DGPC), le colonel Nechab Farid, a mis l’accent sur la nécessité d’œuvrer ensemble pour inculquer la culture de prévention afin de réduire l’ampleur des risques."Notre objectif est de permettre à la Protection civile de s’impliquer davantage dans le processus de prévention et ce via notamment la nouvelle loi du 2 juillet 2019, dont le texte comporte des instructions visant à accompagner en amant et sensibiliser les investisseurs et opérateurs économiques sur la nécessité de se mettre aux normesde prévention dans la réalisation de leurs projets", a souligné le colonel Nechab lors de cette

rencontre.Selon les détails fournis par le même responsable, le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales a instauré une nouvelle loi visant à renforcer le rôle et l’implication de la Protection civile dans la modernisation du système de prévention.Ainsi, les services de prévention de la DGPC sont appelés à travailler avec les investisseurs et les opérateurs économiques afin de tenter d’établir en amant les normes de prévention et de sécurité et ceavant de passer à la concrétisation des projets sur le terrain."Cette démarche a pour objectif d’œuvrer davantage pour le renforcement de la protection des personnes et des biens face aux risques. Pour cette objectif, nous sommes donc appelés à collaborer davantage avec les autres services et autorités afin d’y parvenir", a souligné le colonel Nechab. Le colloque était également une occasion pour les participants de débattre des différentes questions liées aux contraintes et aux bilans de 2019. Tenu lundi dernier, le premier jour de ce colloque national a vu la participation de chefs de services de prévention des 24 wilayas du centre et de l’est du pays.