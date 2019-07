Les services de la protection civile de la wilaya à Alger ont enregistré près de 45.000 interventions à travers la wilaya durant le premier semestre de 2019 (janvier-juin), a indiqué une source de la Direction de wilaya de ce corps. Le nombre d'interventions enregistrées durant le premier semestre de l'année en cours a atteint 44.785 interventions (de janvier jusqu'à la fin juin 2019) au niveau de la wilaya d'Alger, alors que le nombre d'interventions en matière de secours et d'évacuation a atteint 24.356 interventions durant lesquelles 19.608 personnes ont été secourues et 643 décès ont été déplorés, a déclaré à l'APS le chargé de communication à la Direction de la protection civile de la wilaya d'Alger, le lieutenant Sadek Kamel. Le bilan des accidents de la route fait état de 3.406 accidents sur différents axes routiers de la wilaya, faisant 3.442 blessés recensés après 6.136 interventions et 32 décès.

Le lieutenant Sadek Kamel a fait savoir que le pic des accidents de circulation a été enregistré entre 16h et 20h et de 20h jusqu'à 00h notamment pendant le week-end.

Concernant les asphyxies au monoxyde de carbone durant la même période, le même responsable a fait état de 59 interventions au cours desquelles 53 personnes ont été secourues, tandis que 9 décès ont été déplorés.

Quant aux autres sortes asphyxies, le lieutenant Sadek Kamel a indiqué que 100 interventions ont été enregistrées, au cours desquelles 82 personnes (hommes et femmes) et 54 enfants ont été secourues, tandis que 5 décès ont été déplorés.