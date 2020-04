Un lot d'équipements de protection sanitaire comportant plus de 600 tenues et articles d'habillement spécifique au corps médical a été livré, mercredi, par l'Agence nationale des déchets (AND), au profit de l'Etablissement hospitalier universitaire "1er Novembre" d'Oran (EHUO). "Cette opération intervient dans le cadre du programme tracé par le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables pour soutenir les structures sanitaires engagées dans la lutte contre le coronavirus", a précisé le directeur général de l'AND, Karim Ouamane, en marge de cette livraison, rappelant que des actions similaires ont été menées aux hôpitaux de Blida et d'Alger et bientôt dans d'autres wilayas du pays.Le personnel affecté au nettoiement et à la sécurité de l'hôpital est lui aussi bénéficiaire de cette initiative avec des produits de protection et de stérilisation, en plus d'une vingtaine de bacs destinés à absorber la quantité supplémentaire produite au quotidien en matière de déchets d'activités de soins, a souligné M. Ouamane. Le DG de l'AND a fait savoir par la même occasion que la contribution du ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables comporte également des tenues de protection au profit des agents de nettoiement de la commune (APC) d'Oran. De son côté, le Directeur général de l'EHU d'Oran, Mohamed Mansouri a salué l'aide de l'AND, rappelant que son établissement figure parmi les grandes structures dédiées à la prise en charge des patients atteints du coronavirus. Sur les 1.200 lits dont dispose l'EHUO, 240 sont réservés à cette catégorie de patients, a indiqué M. Mansouri, ajoutant que cette capacité est extensible à 600, voire 700 lits, en plus des 15 lits de réanimation dont le nombre peut être porté à 70 ou 80 places. S'agissant des moyens matériels, l'EHUO dispose d'une centaine de respirateurs et d'un stock de chloroquine pour un potentiel de 3.000 malades, a-t-il signalé, affirmant "que l'application de ce produit thérapeutique sur une vingtaine de patients donne de bons résultats".