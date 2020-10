Les psychotropes soumis à des lois spécifiques et strictes et selon l'arrêté ministériel du 9 juillet 2015 et la circulaire du Journal officiel et en application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi 04-18, "il n'est pas autorisé de prescrire ces médicaments avec une ordonnance ordinaire mais une ordonnance à plusieurs copies de différentes couleurs avec un numéro de série" comme le stipule la loi, note la source.

Ces nouvelles mesures entreront en vigueur "à compter du 3 novembre 2020 conformément aux mesures du décret exécutif 19-397 publié dans le Journal officiel dans sa première édition du 5 janvier 2020", ajoute la source.

Selon le communiqué du SNAPO, l'entrée en vigueur de ces nouvelles mesures était prévu à compter du 5 avril 2020, ajoutant que sa mise en oeuvre par l'adoption d'un autre décret exécutif du 3 mai 2020 a été reportée de six mois en raison de la propagation du covid-19.

Durant cette période, des registres de gestion des ordonnances des psychotropes ont été élaborés afin de les distribuer aux pharmacies et de les marquer par les directions de la Santé à travers le pays.

Le SNAPO a procédé, en outre, à l'organisation de plusieurs journées d'études régionales et nationales en vue d'expliquer les nouvelles mesures spécifiques à la détention de ces médicaments.