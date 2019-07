Quarante et une (41) personnes ont été arrêtées aujourd’hui par les autorités turques et 81 autres déclarées recherchées à travers le pays dans le cadre d'enquêtes visant les partisans au sein de l'armée du mouvement guléniste, accusé d'avoir fomenté le coup d'Etaavorté de juillet 2016. Les parquets d'Izmir (ouest) et de Konya (centre) ont émis des mandats d'arrêt à l'encontre respectivement de 42 et 40 membres des forces armées, a rapporté l'agence Anadolu. Le parquet d'Istanbul a annoncé dans un communiqué rechercher 40 soldats, dont certains avaient déjà été limogés. Tous sont soupçonnés d'être des partisans du mouvement du prédicateur Fethullah Gülen, classé « groupe terroriste » par Ankara. Au total, 41 d'entre eux avaient déjà été arrêtés en milieu de matinée. Gülen, installé aux Etats-Unis depuis une vingtaine d'années, est accusé par les autorités d'être à la tête d'un mouvement ayant infiltré les institutions turques dans le but de renverser le président Recep Tayyip Erdogan. Il est notamment accusé d'être le cerveau de la tentative de coup d'Etat de juillet 2016, ce qu'il nie catégoriquement. Depuis le putsch manqué, les autorités traquent sans relâche ses partisans et ont lancé des purges d'une ampleur sans précédent dans l'histoiremoderne du pays. Plus de 50 000 personnes ont été arrêtées et plus de 140 000 limogées ou suspendues.