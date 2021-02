La société de vente directe QNET célèbre cette année le troisième anniversaire de son partenariat avec la Confédération africaine de football (CAF). Depuis 2018, QNET est le partenaire officiel de vente directe des compétitions interclubs sur le continent africain comprenant la Total Ligue des champions de la CAF, la Total Coupe de la confédération de la CAF, la Total Super Coupe de la CAF.

En tant que société de vente directe basée sur l’e-commerce avec une présence de premier plan dans diverses régions d’Afrique, QNET a fait des progrès significatifs en contribuant à la promotion et au développement du football africain, soulignant son intérêt pour ce sport populaire sur le continent.

S’exprimant sur l’importance de cette troisième année du sponsoring, La directrice générale de QNET Mme. Malou Caluza, a déclaré: « la beauté du football est son accessibilité à tous. Nous comprenons qu’en Afrique, le football est plus qu’un simple sport : c’est une force unificatrice unique en son genre qui rassemble les différentes cultures du continent. Grâce à ce partenariat avec la CAF, nous avons pu renforcer non seulement notre présence de marque dans la région, qui est un marché clé pour notre entreprise, mais aussi renforcer notre engagement envers nos clients et distributeurs et partager leur passion pour leur sport favori. »

Ce partenariat a fourni à QNET plusieurs opportunités d’interagir avec ses clients et distributeurs au cours des trois dernières années.

Les distributeurs QNET en Afrique bénéficient d’un accès exclusif aux matches et événements et bénéficient également d’un traitement privilégié lors des compétitions interclubs de la CAF. Dans certains cas, les distributeurs bénéficient également de voyages qui les emmènent au-delà des frontières de la région comme la possibilité d’assister à la finale prestigieuse de la Total Super Coupe de la CAF qui s’est déroulée en mars 2019 à Doha au Qatar.

QNET a organisé des événements de visionnage de matchs pour ses distributeurs et représentants dans de nombreuses pays de la région de l’Afrique sub-Saharienne, créant des opportunités pour des événements de rassemblement communautaire et leur fournissant aussi des produits exclusifs co-brandés. QNET a également reçu une visibilité significative de la marque lors de centaines de matchs des trois tournois au cours des 3 dernières années, et lors d’événements tels que la cérémonie des tirages au sort et les conférences de presse.

Commentant ce partenariat, le directeur commercial de la CAF, M. Ali Aissaoui, a déclaré: « Nous sommes très reconnaissants à QNET d’avoir été un partenaire de confiance au cours de ces trois années de collaboration fructueuse. Avoir un fan de football actif à nos côtés et un acteur aussi engagé sur le continent africain a été une contribution inestimable à nos efforts

pour améliorer constamment la qualité de nos compétitions. La CAF reste enthousiaste à l’idée de poursuivre cette excellente relation dans les années à venir. »

La relation de QNET avec le football dure depuis de nombreuses années. QNET a sponsorisé la Ligue des champions de l’AFC en Asie de 2010 à 2012. QNET a également, depuis 2014, un partenariat en cours avec Manchester City, l’ancien champion de la Premier League. En Malaisie, QNET est le sponsor titre du PJ City FC, une équipe de super league.

À propos de QNET

QNET est l’une des principales sociétés de vente directe en Asie, offrant une large gamme de produits de santé, de bien-être et de style de vie qui permettent aux gens de mener une vie meilleure. Le modèle commercial de QNET a aidé à autonomiser des millions d’entrepreneurs dans plus de 100 pays à travers le monde.

QNET a son siège à Hong Kong et est présent dans plus de 25 pays à travers le monde par le biais de filiales, de succursales, de partenariats d’agences et de franchisés.

Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), QNET est présent aux Émirats arabes unis (EAU), au Maroc, en Algérie et en Égypte, ainsi que dans plus de 15 autres marchés de la région à travers les représentations des agents.

QNET est également actif dans les parrainages sportifs à travers le monde. Parmi les partenariats les plus importants, citons le fait d’être le partenaire de vente directe du Manchester City Football Club et le partenaire officiel de vente directe de la Super Coupe de la CAF totale, de la Ligue des champions de la CAF totale et de la Coupe de la Confédération de la CAF totale.

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site Web de QNET à l’adresse www.qnet.net (en anglais) ou www.qnet.net/ar/(en arabe).