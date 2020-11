Cimier présente la 3ème Collection en série limitée de QNETCity

QNET, prestigieuse société de vente directeet du e-commerce , s'est à nouveau associée au Manchester City Football Club pour lancer la troisième collection et la dixième pièce d’horlogerie de la collection QNETCity de montres suisses. QNET, partenaire officiel du renommé Club de Football anglais depuis 2014, a lancé auparavant deux collections de montres en édition limitée sous la marque suisse Cimier en 2016 et 2018. Le lancement de la dixième montre témoigne de la relation importante et solide entre QNET et Manchester City Football Club.

Audacieuses et modernes, les pièces phares de la troisième phase de la collection CIMIER-QNETCity de montres suisses haut de gamme sont conçues avec l'emblème bleu obsidienne emblématique du Club sur le cadran et les mots «Official Licensed Product Manchester City FC» gravés au dos du boîtier .

Les montres à Mouvement Automatique Suisse " de la nouvelle collection sont limitées à 1894 pièces en hommage à l'année de la création du Manchester City Football Club et sont disponibles en noir et or rose. Les montres à quartz sont disponibles en acier inoxydable et en or.

A cette occasion, Malou T Caluza, PDG de QNET, a déclare que : « Le football est un langage universel, parlé sur les terrains et dans les gradins, unifiant joueurs et fans avec une passion commune pour le jeu. L'excitation et le sentiment de fierté que ressentent les fans de City sont le même enthousiasme et la même passion que les clients et distributeurs de QNET ont pour notre entreprise. Cette nouvelle collection de montres est conçue par des maîtres artisans Suisses d'élite dans l'un des plus anciens ateliers d'horlogerie. C’est véritable hommage à l'amour du jeu et au partenariat entre QNET et Manchester City.

La montre automatique en édition limitée CIMIER QNETCity comprend les éléments suivants:

Corps en acier inoxydable plaqué PVD noir de 46 mm avec lunette octogonale dans les variations de couleur Or rose ou Noir.

Signature Man City bleu ciel sur le bracelet en caoutchouc noir et le cadran.

Fenêtre de date à 3 heures.

Étiquette "Official Licensed Product Manchester City FC" gravée au dos du boîtier.

Verre saphir en Crystal anti-rayures.

Résistance à l'eau de 100 mètres.

Mouvement automatique suisse SELLITA SW200.

Montres en édition limitée de 1894 - commémorant l’année de création de Man City.

La montre à quartz CIMIER QNETCity comprend :

Corps en acier inoxydable de 42 mm ou corps en PVD doré de 44 mm.

Signature Man City bleu ciel cousue sur le bracelet en caoutchouc noir et le cadran.

Fenêtre de date à 12 heures.

"Produit officiel sous licence Manchester City FC" gravé au dos du boîtier.

Verre saphir crystal anti-rayures.

Résistance à l'eau de 100 mètres.

Mouvement suisse de haut calibre.

Commentant les aspects design de cette nouvelle collection, M. JR Mayer, directeur des ventes et marketing de l'horloger suisse Cimier, a déclaré: «La collection présente une fusion de sport et d'élégance, inspirée du football et de sa géométrie inhérente. La lunette octogonale se marie bien avec le caractère fort et dynamique du cadran. Nous avons ajouté des détails fins dans la couronne intégrée et la boucle personnalisée avec un système de déploiement qui sécurise la montre. Nous avons estimé que l'intégration subtile du bleu emblématique du Manchester City Football Club sur le cadran et dans les coutures du bracelet en caoutchouc lui confère un design audacieux et unique. "

Conformément à l'engagement de QNET en matière de durabilité et de réduction de notre empreinte carbone ainsi qu'à l'engagement de Manchester City de sensibilisation au changement climatique, l'emballage de la collection de montres Cimier-QNETCity est fabriqué à partir de matériaux respectueux de l'environnement.

QNET et ManchesterCity Football Clun : un partenariat conçu pour gagner

En 2014, QNET a conclu un partenariat historique avec Manchester City en tant que partenaire officiel de vente directe. En 2018, QNET est devenu le premier Partenaire de Manche de la section féminine du Club mancunien « Manchester City Women's Football Club » pour la Super League féminine 1. L'année dernière, QNET et Man City ont conjointement annoncé la prolongation du partenariat pour cinq ans.

« Le parcours de Manchester City pour devenir l’un des meilleurs clubs de football de la Premier League anglaise a été marqué par l’engagement, la concentration et le travail d’équipe - des traits que nous apprécions et auxquels nous adhérons chez QNET. Grâce à ce partenariat, nous visons à lier l'effervescence du football et la passion du jeu à l’émotion suscitée par la vente directe et à la motivation de nos distributeurs », souligne Caluza.

« Nous sommes persuadés que cette collection de montres unisexes convient parfaitement aux fans amoureux du jeu, sur et en dehors du terrain. La nouvelle collection fournit une autre plate-forme stratégique à QNET afin d’élever davantage notre marque et avoir un grand rayonnement auprès de nos représentants indépendants (IR) et des consommateurs du monde entier », a ajouté Caluza.