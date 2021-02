QNET, prestigieuse société de vente directe et du e-commerce, a annoncé le lancement d'un programme innovant pour résoudre la propagation des problèmes d'obésité et de surpoids qui se sont répandus dans la plupart des pays du monde suite aux mesures de fermeture imposées par la pandémie Corona, le programme a été lancé sous le nom de Belite 123 pour le contrôle du poids, qui est le dernier de ses produits s'inscrivent dans les domaines de la santé et du bien-être, pour aider les clients à gérer et améliorer leurs habitudes alimentaires et à contrôler leur poids, avec un produit innovant qui utilise le double pouvoir de la nature et de la science.

Cela s'inscrit dans le cadre de la volonté de QNET de fournir une large gamme de produits innovants exclusifs dans les domaines de la santé, du bien-être, de la beauté et des soins personnels, ainsi que de promouvoir le domaine du commerce électronique avec des produits de santé ciblés et garantis, car le programme de contrôle du poids Belite 123 fournit des solutions intégrées au problème de l'obésité et qui vous aidera à détoxifier votre corps, booster votre métabolisme et gérer votre appétit,limiter les dépôts graisseux, réduire le cholestérol et à améliorer le transit intestinal.

S’exprimant sur ce sujet, Malou Caluza, PDG de QNET, a déclaré: «Nous sommes toujours soucieux de fournir les meilleurs produits, et nous visons à fournir à nos clients du monde entier des solutions différentes pour une vie saine. Par conséquent, nous avons lancé un programme de gestion du poids après la propagation des problèmes de prise de poids pendant la période de l'épidémie, étant donné que les personnes soumises au confinement mangent plus de repas, font moins de sport, en plus d'augmenter le nombre d'heures de sommeil. "

Elle a ajouté: "Le système de gestion du poids Belite 123 est le résultat d'années de recherche et est soutenu par quatre brevets différents, en plus de l'achèvement de neuf études cliniques pour prouver son efficacité."

Le programme de gestion du poids Belite 123 fonctionne avec trois composants qui s'intègrent pour fournir un plan de gestion du poids qui peut être facilement régulé.

Le premier ingrédient «Belite 01» est un thé naturel qui agit comme tonique le matin pour augmenter le métabolisme et réguler la pression artérielle, suivi de Belite 02, qui L'un des composants les plus importants du groupe Belite 123, il comprend la mangue africaine connue sous le nom d'IrvingiaGabonensis, reconnue pour son rôle efficace de perte de poids.

Belite 02 contient également du DNF-10, un peptide de levure breveté qui aide à réduire les calories, à réduire la masse grasse corporelle et à l'empêcher de se déposer autour des organes internes, réduisant ainsi le risque d'obésité.

Belite 03, dernier ingrédient de la gamme, se présente sous la forme d'un thé naturel composé de cannelle, de feuilles de séné et de feuilles de menthe, et vise à détoxifier votre organisme et à améliorer le processus digestif, ce thé est une fin de journée idéale, car il peut calmer les sens et guérir le corps pendant le sommeil.