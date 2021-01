QN Europe, filiale européenne de QNET, vient de recevoir le prix Digital Business Award 2020 qui lui a été attribué par Network-Karriere, le journal leader en Europe dans le domaine de la vente directe et du marketing réseau. Pour QNET, ce prix représente une véritable consécration en reconnaissance des efforts que la société a consentis en apportant des solutions numériques parfaitement adaptées aux consommateurs du monde entier durant la pandémie liée au Coronavirus.

L'Europe en particulier a connu un pic d'infections liées l’épidémie. L'industrie de la vente directe qui repose sur le marketing relationnel et les ventes de personne à personne avait de fait été affectée. Cette situation avait poussé QN Europe à réagir en adoptant toute une série de mesures destinées à empêcher que son réseau de distributeurs ne soit gravement impacté, à l’heure où les pays du monde entier ont commencé à imposer des mesures d'isolement et de fermeture préventive.

Réagissant face à un tel contexte, Jerome Haworth, directeur général de QN Europe, a commencé à collaborer de manière extrêmement étroite avec ses équipes pour mettre en œuvre des solutions numériques qui puissent permettre aux distributeurs de l'entreprise de poursuivre normalement leurs opérations commerciales. Grâce aux solutions numériques adoptées par QN Europe, le réseau qui repose sur des interactions personnelles a continué à fonctionner à distance.

"Notre réseau de distributeurs est notre priorité absolue. Nous nous devions plus que jamais de fournir des solutions rapides et efficaces qui puissent contribuer à déplacer, de manière transparente, les efforts commerciaux de nos distributeurs sur Internet", a déclaré Jerome Haworth, directeur général de QN Europe. "Passer à la communication numérique aussi rapidement n'a pas été une chose facile, car nous devions fournir une assistance dans trois langues différentes, en raison de notre présence dans plusieurs pays d'Europe", a-t-il ajouté.

La stratégie qui avait été suivie par QN Europe incluait le déploiement d’un processus de numérisation, et ce avant même la propagation de l'épidémie. Toutefois la société a décidé de l'étendre sur une période beaucoup plus courte, étant donné que la propagation du virus Corona avait forcé l'entreprise à s'adapter rapidement.

Durant la pandémie, QN Europe a organisé chaque semaine quelques 20 formations en ligne présentées en 7 langues différentes. "Nous avons organisé des ateliers en ligne pour nos distributeurs afin de les former à l'utilisation des médias sociaux et donner ainsi davantage de visibilité aux produits qu’ils commercialisent. Nous avons également aidé les distributeurs à explorer les différents outils de communication virtuels mis à leur disposition afin qu’ils puissent garder leurs équipes motivées. De plus, QN Europe a mis en place une académie commerciale en ligne destinée à former les distributeurs nouvellement recrutés."

Pour sa part, Mme Malou Caluza, PDG de QNET Global, a déclaré: "Comme nous le savons tous, la pandémie Corona a causé beaucoup d'anxiété et d'instabilité, mais je suis fière de ce que l'équipe de QN Europe a réussi à accomplir jusqu'à présent." Mme Caluza a également souligné que ce prix représentait un puissant témoignage du travail acharné de QNET, grâce auquel elle a été capable de surmonter de nombreux défis.

Elle a indiqué que QNET place toujours son réseau de distributeurs au sommet de ses priorités. «Nous travaillons constamment à l'amélioration de nos stratégies numériques et à garantir que l'ensemble du réseau reste opérationnel durant ces périodes difficiles, d’où l’utilité de mettre en place des lignes de communication qui soient claires et efficaces».

Il est à noter que cette consécration est la sixième du genre qui a été décernée à QNET en 2020. La société a remporté la 7ème édition du Gold Globe International Award 2020. Elle a également réussi à décrocher le premier prix des World Service® Awards. Elle a en outre reçu 3 médailles d'or lors de la 17ème édition des MarCom Awards 2020, ainsi que deux médailles de bronze à l’issue des International Business Awards® 2020 et du Stevie Asia-Pacific 2020

Il convient de noter que Network-Karriere est le plus ancien magazine spécialisé dans le domaine du marketing de réseau et de la vente directe en Europe. Le journal, dont le siège se trouve en Allemagne, a été fondé, il y a 18 ans, par Bernd Seitz. Network-Karriere publie des articles particulièrement éloquents qui traitent de la thématique de l'industrie du marketing de réseau. Le prix Network-Karriere est destiné à récompenser la qualité de travail et les réalisations des distributeurs dans le domaine du marketing de réseau. Le journal compte actuellement plus de 320 000 abonnés dans le monde.