QNET, leader asiatique de vente directe, a raflé un total de trois Gold Awards et une mention honorable lors de la 17e édition des MarCom Awards 2020. Les prix distinguent trois des principaux canaux de communication et de marketing que QNET a développé cette année, alors que les entreprises du monde entier renforcent leur présence numérique pour s'engager avec les clients et les actionnaires suite à la Covid-19.

QNET a reçu un Gold Award pour sa vidéo intitulée QNET and Direct Selling:Revolutionizing the Future of Entrepreneurship dans la catégorie InformationalVideo, visant à fournir au public des informations sur les opportunités non traditionnelles offertes aux personnes confrontées à une perte d'emploi ou à une incertitude de carrière. Selon l’Organisation Internationale du Travail de l’ONU, le taux de chômage mondial s’élevait à environ 190 millions en avril 2020, alors que la pandémie s'accélérait. La vidéo QNET a été lancée en mai 2020.

Le deuxième Gold Award remporté par QNET dans la catégoriePrint Media a récompensé son magazine AspIRe, qui cible le réseau mondial de distributeurs de QNET. Le numéro primé avait pour thème « Plus fort que jamais » et comprenait des articles, des astuces, des conseils et des interviews afin d’aider les distributeurs à naviguer dans la nouvelle normalité de la construction et de la gestion de leur entreprise de vente directe, à prendre soin d'eux-mêmes et à rester en sécurité lors de la pandémie.

Le troisième Gold Award de QNET a été reçu dans la catégorie Meilleure Vidéo Sociale pour la vidéo intitulée QNET Comes Together for Tomorrow. Lancée en juillet 2020, elle en remercieles employés en première ligne qui ont travaillésans relâcheettous ceux qui ont fait des sacrifices dans le monde entier au service de la lutte contre la pandémie. Les trois Gold Awards ont confortéla volonté de QNET àraviver l'esprit des personnes affectées par le coronavirus à travers le monde.

QNET a également reçu une mention honorable dans la catégorie Digital Media Instagram Engagement pour la couverture sociale de sa toute première convention annuelle virtuelle sous le hashtag#VCC2020. Des milliers d'utilisateurs ont partagé du contenu avec le hashtag comme moyen d'engager et de capturer de précieux souvenirs en participant à l’éventail de programmes de formation, de discussions inspirantes et de nouvelles du réseau de QNET sur une durée de trois jours.

Le P-DG de QNET, Malou T Caluza, a expliquéle changement de stratégie de communication :« À une époque où la distanciation sociale est la norme, chez QNETnous avons concentré nos efforts d’engagement client sur les canaux de communication numériques. Nos plates-formesde médias sociaux et notre blog ont enregistré une augmentation de 150% du trafic et de l'engagement depuis le mois de mars. Nous avons également transformé notre convention annuelle phare en une convention virtuelle baptisée VCC2020 qui a attiré près de 200 000 participants, ce qui a contribué à accroître l'engagement des médias sociaux. Ces prix témoignent des capacités de notre équipe de communication qui a accompli un travail remarquable en soutenant nos distributeurs grâce à des campagnes d'innovation en ligne pendant cette période difficile. »

MarCom est parrainé par l'Association des Professionnels du Marketing et de la Communication (AMCP). AMCP est une organisation internationale qui existe depuis 25 ans et qui est composée de plusieurs milliers de professionnels de la création. Dans le cadre de sa mission, AMCP encourage et soutient les efforts des professionnels de la création qui mettent leurs talents uniques au service de la fonction publique et des organismes communautaires. Les gagnants des MarCom Awards sont sélectionnés parmi plus de 328 catégories dans les domaines du print, du web, de la vidéo et de la communication stratégique. Une liste des gagnants Platinum et Or est disponible sur le site Web des MarCom Awards.En plus des victoires MarCom, QNET a également été récompensé par les 2020 International Business Awards®, avec une médaille de bronze dans la catégorie Meilleure Utilisation des Médias Sociaux pendant la Covid-19, plus tôt cette année.