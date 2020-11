Auteurs de leur troisième victoire en autant de matchs, jeudi dernier à Alger face au même adversaire (3-1), les "Verts" auront à coeur de sceller définitivement leur qualification avant terme, sans attendre l’issue des deux dernières journées, prévues en mars 2021.

"Nous visons une qualification rapide dès notre prochain match pour permettre aux joueurs de se relâcher par la suite, jouer sans pression et démontrer toutes leurs qualités", a indiqué le sélectionneur Djamel Belmadi, qui s’attend à des conditions "assez difficiles à Harare".

Confortablement installée en tête du classement avec 9 points, soit cinq longueurs de plus que les "Warriors", l’Algérie aura bien des atouts à faire valoir, pour éviter de trébucher face à une équipe zimbabwéenne très accrocheuse.

Sur le plan de l’effectif, Belmadi aura l’embarras du choix pour composer un onze conquérant, puisqu'aucune blessure n’est à déplorer. Même si le sélectionneur national ne compte pas chambouler son équipe, il n’en demeure pas moins que deux changements sont annoncés par rapport au onze aligné jeudi à Alger.

Incorporé en cours de jeu lors du premier match, le défenseur central Djamel Benlamri, remis d’une blessure à la cheville, devrait retrouver sa place de titulaire, de même que le milieu défensif Adlène Guedioura, qui a également fait son apparition comme remplaçant jeudi au stade du 5-Juillet.

Les coéquipiers de Raïs M’bolhi seront face à un double objectif : assurer une qualification avant terme pour la CAN-2021, reportée à 2022 au Cameroun pour cause de pandémie, ce qui constitue la première étape dans la route pour la défense du titre continental décroché durant la CAN-2019, et s’approcher un peu plus du record africain d’invincibilité détenu par l’Egypte (24 rencontres).

De son côté, le Zimbabwe, battu pour la première fois dans ces qualifications, n’aura plus droit à l’erreur, d’autant que la Zambie, qui suit derrière avec 3 points, s’est relancée suite à son succès décroché à la maison face au Botswana (2-1), dirigé sur le banc par l’Algérien Adel Amrouche.

Le sélectionneur croate du Zimbabwe, Zdravko Logarusic, a indiqué à la presse locale qu’il comptait apporter des changements en vue du match de lundi. Un seul forfait est à signaler côté zimbabwéen, celui du portier Elvis Chipezeze, blessé.

Il a été remplacé par Petros Mhari du FC Platinum.

Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral soudanais conduit par Mahmood Ismaïl, lequel sera assisté de ses compatriotes Mohamed Abdallah Ibrahim et Ahmed Nagei Subahi.