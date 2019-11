Selon des sources médicales, au moins deux personnes ont trouvé la mort dans des heurts avec les forces de sécurité à Nassiriya. Deux autres manifestants ont été tués par balle près du port d'Oum Qasr. Au moins deux manifestants ont été tués à Nassiriya, à 300 kilomètres au sud de Bagdad, dans des affrontements avec les forces de sécurité qui ont duré toute la nuit de samedi à dimanche et jusqu’au petit matin et une cinquantaine ont été blessés. Deux autres personnes ont été tués près du port d'Oum Qasr, à la pointe sud de l'Irak. Ce qui porte à quelque 350 le nombre de personnes tuées depuis le début du mouvement. Il y a désormais presque deux mois que le pays est en proie à une contestation inédite depuis la chute de Saddam Hussein en 2003. Les protestataires réclament une refonte du système politique et un renouvellement complet d'une classe dirigeante qu'ils jugent corrompue et incompétente. En ligne de mire également des manifestants : l’Iran, critiqué pour son implication dans les affaires locales.