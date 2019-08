Quatre personnes ont trouvé la mort par noyade, dont trois dans des plages interdites à la baignade au niveau de quatre wilayas côtières, durant les dernières 24 heures, selon un bilan rendu public mercredi par les services de la Protection civile. Il s'agit d'une personne âgé de 27 ans décédée dans une plage interdite à la baignade au lieudit Chaiba, commune de Ben Abdelmalek (Mostaganem), une personne âgé de 28 ans décédée à la plage interdite à la baignade au lieu-dit Remila 03 dans commune d'El Marsa (Skikda), une personne âgé de 18 ans décédée à la plage autorisée à la baignade au lieu-dit Les Dunes, commune d'Ain Turk (Oran) et une autre personne âgé de 33 ans décédée noyé à la plage interdite à la baignade au lieu dit Baster Boulimat (Bejaia), Dans le cadre du dispositif de surveillance des plages et des baignades,les secours de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 660 interventions ayant permis de sauver 467 personnes. Il est à rappeler que 142 personnes sont mortes par noyade depuis le début de la saison estivale 2019 à travers le territoire national, dont 85 dans des plages en majorité non autorisées à la baignade.