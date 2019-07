Quatre (4) narcotrafiquants ont été arrêtés à Tlemcen, Ain Témouchent, Batna et Souk-Ahras, par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) et des éléments de la Gendarmerie nationale qui ont également saisi plus de 33 kg de kif traité, annonce samedi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué."Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté, le 19 juillet 2019, à Tlemcen et Ain Témouchent (2e Région militaire), un (1) narcotrafiquant et saisi 33.9 kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté à Batna et Souk-Ahras (5e RM), trois (3) narcotrafiquants et saisi 482 grammes de la même substance et 511 comprimés psychotropes", précise la même source.Dans le même contexte, des détachements de l’ANP, "ont intercepté lors d’opérations distinctes menées à Bordj Badji Mokhtar (6e RM) et Djanet (4e RM), 30 orpailleurs et saisi quatre (4) véhicules tout-terrain, cinquante-trois 53 groupes électrogènes, 45 marteaux piqueurs et deux (2) détecteurs de métaux, ainsi que 21 sacs de mélange de pierres et d'or brut, deux (2) motocyclettes et quatre (4) pompes, alors que 1.325 kilogrammes de mélange de pierres et d'or brut ont également été saisis à Tindouf (3e RM.) Par ailleurs, des détachements combinés de l’Armée nationale populaire "ont mis en échec des tentatives de contrebande de 2.904 litres de carburants, lors d’opérations distinctes, menées à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf (5e RM)". En outre et dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, des détachements de l’ANP "ont appréhendé 22 immigrants clandestins de différentes nationalités à Laghouat et Tlemcen", ajoute le communiqué.