Deux personnes ont été tuées et cinq autres blessées selon un dernier bilan et le suspect a été arrêté. L'agression s'est produite dans la nuit dans la vieille ville de Québec et le suspect, un jeune homme, était armé d'une épée et habillé en tenue "médiévale" selon Etienne Doyon, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec lors d'un point de presse.