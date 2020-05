"Algérie Poste constate que l’objectif de la continuité du service postal durant le mois sacré de Ramadhan 2020 a été largement atteint grâce aux efforts de ses employés qui ont assuré, sans aucun moment de relâche, leurs services notamment au niveau du front office et ce, en dépit de tous les risques encourus et les difficultés éprouvées en cette période de pandémie du Coronavirus (COVID-19)", précise la même source.

Pour l'opérateur public, "le fonctionnement du réseau postal durant la période allant du 24 avril au 23 mai 2020 (correspondant au mois sacré du Ramadhan) a connu une situation doublement exceptionnelle en raison de la mise en place, par les pouvoirs publics, des mesures préventives de confinement afin de limiter la propagation de la pandémie Coronavirus, impliquant notamment la réduction des effectifs, et des horaires des ouvertures des bureaux de poste et imposant ainsi le déploiement d’un plan spécial pour la continuité de l’activité postale".

"Etant un service vital du quotidien du citoyen, Algérie poste a pu assurer, durant toute cette période, une disponibilité générale du réseau postal de l'ordre de 97.3%, représentant le nombre moyen de bureaux de poste ayant ouvert continuellement leurs guichets au public, et opérant avec une haute disponibilité technique grâce, notamment, à la refonte de l'architecture réseau et télécom de l'établissement et l'amélioration de la connectivité des bureaux de poste, augmentée à 2 Mégas au cours de l'exercice 2019", ajoute-t-on.

Algérie Poste a dévoilé, en outre, les chiffres de son activité postale, durant ce mois sacré, qui comme chaque année, selon cet opérateur, sont caractérisés par "la hausse et la concentration" des transactions financières et les besoins en liquidité de ses clients.

Selon Algérie Poste, le nombre total des opérations (toutes opérations confondues), durant ce mois de Ramadhan, était de l’ordre de "86.081.712 avec une moyenne de 3.443.268 transactions/jour et un pic de 6.277.161 transactions, enregistré durant la journée du 20 mai".

Le montant total des opérations de retrait a été, quant à lui, de l’ordre de "340,7 milliards DA avec une moyenne journalière de 10,9 milliards DA et un pic de 28 milliards DA enregistré durant la journée du 21 mai".

L'opérateur a relevé que les retraits des fonds enregistrés sur le parc des guichets automatiques des banques GAB d’Algérie Poste représentent "28% des opérations globales de retraits, contre 22% enregistré durant la même période de l’exercice précédent", indique le communiqué, ajoutant que la mise en service et la généralisation des bureaux de poste ambulants, a participé "efficacement" à la diminution de la pression sur les guichets et les GAB, notamment dans les grandes villes, "tout en respectant l’obligation de distanciations sociales imposée durant cette période".

Ainsi, le nombre total des opérations de retrait enregistrées dans les 57 bureaux mobiles déployés en 2020 est de l’ordre de "154.385 opérations contre 7.275 opérations enregistrés par 18 bureaux mobiles déployés en 2019".

En ce qui concerne l’activité du courriers-colis, Algérie Poste indique qu'elle a pu mettre en place, "grâce à son nouveau parc roulant acquis durant l’exercice 2018 et l’engagement de son personnel, un plan d’acheminement et de distribution exceptionnel notamment pour servir la région du Sud, et ce, suite à l’arrêt des vols des diverses compagnies aériennes", soulignant que les catégories d’envois acheminées ont concerné les carnets de chèques, cartes Edahabia et codes pins, courrier des autorités, administrations et institutions étatiques.

Il est relevé que, durant ce mois de Ramadhan, "3 opérations d’acheminement exceptionnels au profit des wilayas frontalières notamment Béchar, Adrar, Tindouf et Tamanrasset, ont été effectués ayant permis l'acheminement notamment de 292.298 Carnets de chèque (CH 28) et de 144.190 cartes Edahabia et code pins".

Pour Algérie Poste, "ces résultats satisfaisants ont pu être enregistrés durant cette période de grande affluence grâce, notamment, au respect rigoureux des horaires d’ouverture des bureaux de poste y compris pendant les journées de vendredi où l’Etablissement a décidé d’ouvrir ses guichets aux citoyens pour assurer le paiement des salaires et pensions à la veille du Ramadhan et de l’Aid El Fitr".

Sur un autre plan, Algérie Poste indique avoir "affirmé son engagement social, en contribuant à l’opération solidarité Ramadhan 2020, au profit de 1.678.777 bénéficiaires d’un montant total de 16.615.880.231,90 DA d’aides financières".

Algérie Poste a salué "les efforts et l’engagement de son personnel qui, comme à chaque fois, démontre son dévouement dans l’accomplissement de ses missions pour atteindre les objectifs tracés par son entreprise et ainsi réaliser un bilan des plus satisfaisants".